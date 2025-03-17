Названо количество электромобилей, ввезенных в Азербайджан в первые два месяца 2025 г.

В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 309 электромобилей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, стоимость импорта этих электромобилей составила 12,1 миллиона долларов США. Этот показатель на 232 единицы (42,9%) и на 10,8 миллиона долларов США (47,1%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в первые два месяца 2024 года в Азербайджан был импортирован 541 электромобиль на сумму 22,8 миллиона долларов США.

В отчетный период средняя цена одного импортированного электромобиля составила 39,1 тысячи долларов, что на 3,1 тысячи долларов или на 7,3 процента меньше по сравнению с прошлым годом. В первом месяце прошлого года средняя цена одного импортированного электромобиля составляла 42,2 тысячи долларов.

Отметим, что за январь-февраль текущего года в Азербайджан было импортировано 16 тысяч 758 автомобилей на сумму 288,9 миллиона долларов США.