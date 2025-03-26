Азербайджан увеличил экспорт этого агропродукта

В январе-феврале этого года из Азербайджана было экспортировано 73,981 тыс. тонн фруктов и орехов на сумму 79,928 млн долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 13,524 млн долларов США, или на 20,4% больше показателя за те же месяцы 2024 года в стоимостном выражении и на 13,882 тыс. тонны, или на 23,1% больше по объему.

Импорт указанной продукции за отчетный период составил 1,02% от общего импорта страны.

В то же время за первые два месяца 2025 года в Азербайджан были импортированы фрукты и орехи на сумму 42,028 миллиона долларов США.

Эта цифра на 1,381 миллиона долларов США, или на 3,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Отметим, что в январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 8,9 миллиарда долларов США.

Согласно данным, эта цифра на 1,7 миллиарда долларов США, или на 23,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

В отчетном периоде 4,8 млрд долларов торгового оборота пришлось на долю экспорта, 4,1 млрд долларов - на долю импорта, что на 13 млн долларов, или 0,3% меньше и на 1,7 млрд долларов, или 69,2% больше, соответственно, в годовом сравнении.

За отчетный период во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 628 млн долларов, что на 1,7 млрд долларов, или в 3,7 раза меньше, чем годом ранее.