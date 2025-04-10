Азербайджан и Молдова обсудили перспективы поставок газа и развитие "зеленой" энергетики

Министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Республики Молдова во главе с заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и регионального развития Владимиром Болеа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по текущим и перспективным вопросам сотрудничества в области энергетики между двумя странами. Были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для расширения взаимодействия в области энергоэффективности, продвижения возобновляемых источников энергии и регулирования энергетики.

В рамках встречи министр энергетики проинформировал о проделанной в Азербайджане работе в области природного газа и возобновляемых источников энергии, в частности, об инициативах по расширению Южного газового коридора и экспорту "зеленой" энергии в Европу. Было рассказано о реализуемом "коридоре "зеленой" энергии" между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, затронуты возможности дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Владимир Болеа рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества в ряде сфер, включая поставки природного газа. Было подчеркнуто значение долгосрочных контрактов на поставку газа с точки зрения энергетической безопасности и устойчивости, дана подробная информация о возможностях инвестиционного сотрудничества в области биоэнергетики и биогаза в Молдове, "зеленых" мощностях, существующих в стране, аукционах возобновляемых источников энергии, доведены до сведения возможности участия азербайджанских компаний в проектах, которые будут реализовываться в этих направлениях.