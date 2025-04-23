Азербайджан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ВИЭ

Между министерством энергетики Азербайджана и Институтом планирования и инженерии электроэнергетики Китайской Народной Республики подписан "Меморандум о взаимопонимании по вопросам развития возобновляемых источников энергии и планирования электроэнергетической системы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Меморандум предусматривает проведение соответствующих исследований в передающей сети в связи с интеграцией возобновляемых источников энергии в сеть на период после 2028 года.

По результатам исследований планируются определение экономически эффективных решений и разработка соответствующих предложений. На первом этапе будет проведена оценка спроса на возобновляемые источники энергии, а на следующем - исследование интеграции установленных мощностей в сеть.

Отметим, что в рамках визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китай подписаны 6 документов о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

Было отмечено, что эти документы охватывают солнечные электростанции мощностью 260 МВт, плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 МВт, систему накопления энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 30 МВт, строительство морской ветровой электростанции мощностью не менее 2 ГВт, развитие проекта ветроэнергетики мощностью еще 2 МВт, а также сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и планирования электроэнергетической системы.