https://news.day.az/economy/1748308.html Назван объем перевозок на пароме "Зарифа Алиева" С момента ввода в эксплуатацию парома типа RoPax "Зарифа Алиева" прошло три года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на PАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO). "С момента начала эксплуатации парома в 2022 году и по 1 апреля текущего года было перевезено 17 908 грузовых автомобилей.
Назван объем перевозок на пароме "Зарифа Алиева"
С момента ввода в эксплуатацию парома типа RoPax "Зарифа Алиева" прошло три года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на PАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
"С момента начала эксплуатации парома в 2022 году и по 1 апреля текущего года было перевезено 17 908 грузовых автомобилей.
За этот период на пароме также было перевезено 337 вагонов, 2 094 легковых автомобиля и 16 970 пассажиров", - говорится в информации ASCO.
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