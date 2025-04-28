Назван объем перевозок на пароме "Зарифа Алиева"

С момента ввода в эксплуатацию парома типа RoPax "Зарифа Алиева" прошло три года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на PАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

"С момента начала эксплуатации парома в 2022 году и по 1 апреля текущего года было перевезено 17 908 грузовых автомобилей.

За этот период на пароме также было перевезено 337 вагонов, 2 094 легковых автомобиля и 16 970 пассажиров", - говорится в информации ASCO.