Армения пойдет на любые провокации, чтобы вовлечь Россию в карабахский конфликт

"Армения будет прибегать к любым провокациям для того, чтобы вовлечь Россию в активную фазу конфликта".

Как сообщает Day.Az, об этом написал известный российский политический эксперт, доктор исторических наук Александр Сытин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что абсолютно согласен и поддерживает официальную позицию Азербайджана в связи с нарушением перемирия в Нагорном Карабахе:

"Я с самого начала говорил и писал о том, что Армения пойдет на любые провокации для того, чтобы вовлечь Россию в активную фазу конфликта. Говорят, что армяне бегут из Карабаха, так как боятся того, что сделают им азербайджанцы. Отвечаю, таков армянский народ, они всегда чего-то боятся. Они все 100 лет боятся точно так, как начали бояться в 1915 году. Спрашивают, вы отрицаете право народов на самоопределение? Отвечаю: я отрицаю", - написал Александр Сытин