Токийский ресторан Gucci получил первую звезду Michelin

Ресторан изысканной кухни Gucci Osteria Tokyo был отмечен гидом Michelin спустя год после открытия. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ресторан Gucci Osteria в Токио был удостоен одной звезды Michelin в рамках оглашения гида Michelin Guide Tokyo 2023 года. Шеф-повар заведения Антонио Яковьелло предлагает посетителям в меню блюда современной кухни, которая включает в себя итальянские гастрономические традиции с местными японскими ингредиентами и техниками.

"С тех пор как я приехал в Японию, я никогда не упускал возможности путешествовать, исследовать и пробовать, пытаясь совместить новый опыт и новые продукты с моим итальянским опытом", - сказал Яковьелло. Он отметил, что звезда Michelin всегда была его мечтой, и теперь она сбылась.

Ресторан Gucci Osteria также работает во Флоренции, в Беверли-Хиллз и в Сеуле.