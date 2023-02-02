Названы два правила завтрака

Два правила завтрака назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1". В первую очередь, он призвал не пропускать утренний прием пищи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Просто поверьте: завтрак пропускать нельзя. Кто пропускает завтрак, тот толстеет", - заявил врач. Он пояснил, что еда с утра необходима для правильного метаболизма и запуска гормональной системы.

Кроме того, Мясников разрешил есть на завтрак любые продукты. "Утром вам можно есть все! Потому что у вас впереди целый день, вы все потратите", - отметил ведущий. Сам он признался в любви к оладьям и горячим бутербродам на завтрак.