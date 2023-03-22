Важная новость для любителей продукции Nestle
Треть от всех продуктов питания, которые продает швейцарский производитель Nestle, не соответствует стандартам здорового питания. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение пресс-службы компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В соответствии с сообщением компании, производитель протестировал свою продукцию по системе Health Star Rating (HSR), которая показывает, насколько питательны продукты питания и напитки. Стандарт установили правительства Австралии и Новой Зеландии.
Как отметили в Nestle, в соответствии с HSR 30% продуктов швейцарской компании считаются здоровыми, а 35% - нездоровыми. Еще 25% производимых компанией продуктов тестировать не стали. К ним относятся корма для домашних животных, детские смеси и медицинское питание, которые заведомо относятся к полезной еде.
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