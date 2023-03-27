https://news.day.az/gurmaniya/1550002.html Учёные нашли ещё одну причину не есть обработанное красное мясо
Учёные нашли ещё одну причину не есть обработанное красное мясо
Учёные из Университета Осаки обнаружили, что увеличенное потребление обработанного красного мяса может повышать риск рака крови.
В новом исследовании авторы изучали связь между потреблением рыбы, жирных кислот, обработанного красного мяса и количеством случаев острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) и миелодиспластического синдрома (МДС).
Всего были изучены данные 93 тысяч пациентов. Они показали, что употребление большого количества переработанного красного мяса связано с увеличением заболеваемости ОМЛ и МДС. У других продуктов такой связи найдено не было.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре