Центр Кулинарного искусства CÀSÀ объявляет набор студентов на Май месяц!

Центр Кулинарного искусства CÀSÀ предлагает дипломные программы 2 и 3 уровня в области кулинарии и кондитерского мастерства, а также менеджмента в сфере F&B сервиса, аккредитованные Лондонским институтом City & Guilds.

City & Guilds является ведущей организацией, основанной на профессиональном образовании, и предлагает более 500 квалификаций в 8500 колледжах и учебных центрах в 80 странах мира. Дипломы, выдаваемые этой организацией подтверждены Министерством образования Великобритании и признаются не только в Азербайджане, но и во многих странах мира.

CÀSÀ также является первым профессиональным кулинарным центром в Азербайджане, получившим квалификацию World Chefs в области качественного кулинарного образования.

Помимо основной программы студенты проходят дополнительные тренинги и после окончания курса, наряду с английским дипломом, получают также и другие международные сертификаты.

CÀSÀ объявляет набор студентов на Май месяц на дипломные программы в сфере кулинарии и кондитерского мастерства!

Студенты, прошедшие регистрацию в апреле, получат скидку в размере 5% на программы, а также 5 ваучеров на бесплатное посещения мастер-классов!

Для получения дополнительной информации о центре CÀSÀ и программах обращайтесь по номеру +994502507632.