В Италии законодательно запретят синтетическое мясо

В Италии правительство одобрило законопроект, запрещающий использование синтетических продуктов, выращенных в лабораториях, в том числе искусственное мясо. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если законопроект будет окончательно принят, то те, кто экспортирует или импортирует синтетические продукты питания, могут быть привлечены к ответственности. Им будет грозить штраф на сумму до €60 тыс. и запрет на работу предприятия.

Министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи заявил на пресс-конференции, что решение Италии запретить эту практику "основано на принципах предосторожности".

"Пока нет научных исследований о влиянии синтетических продуктов. Мы хотим защитить наследие нашей нации и наше сельское хозяйство, основанное на средиземноморской диете", - пояснил он.

Министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджида в свою очередь отметил, что целью законопроекта является "защита нашей культуры и наших традиций, включая еду и вино". Он сказал: "Лабораторные продукты, по нашему мнению, не гарантируют качество, благополучие и защиту нашей культуры, наших традиций".

Оппозиция и группы по защите прав животных раскритиковали этот шаг.