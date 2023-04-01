В Германии намерены оградить детей от рекламы фаст-фуда

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии предложило запретить рекламу продуктов, которые содержат слишком много сахара, жира или соли, сообщает 31 марта портал Euro Puls, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Главная цель этой инициативы - обеспечить здоровье подрастающего поколения: согласно оценкам министерства, 15% детей в Германии имеют избыточный вес.

В первую очередь власти намерены ограничить рекламу нездоровой пищи в Интернете: в социальных сетях и на YouTube. Такие ролики можно будет демонстрировать только для категории пользователей старше 14 лет.

Телевизионный показ ограничат периодом с 23:00 до 6:00. Кроме того, будет запрещена наружная реклама фаст-фуда и сладостей в радиусе 100 метров от школ, детских садов, детских площадок и рекреационных зон.

Euro Puls отмечает, что в странах Европы принимают разные меры для того, чтобы помочь детям изменить пищевые привычки. Например, в школах Валенсии (Испания) вендинговые автоматы стали продавать фрукты вместо выпечки.