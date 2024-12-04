Посол Италии в Азербайджане рассказал о значении недели кухни для торговли между двумя странами

Неделя итальянской кухни представляет собой прекрасную возможность для укрепления связей, в том числе экономических и торговых, между Италией и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо на пресс-конференции, приуроченной к открытию недели итальянской кухни, организованной посольством Италии в Азербайджане совместно с Итальянским торговым агентством (ITA).

"Это мероприятие проходит в особый период, когда активно продвигается кандидатура итальянской кухни для включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - отметил он.

По словам посла, это признание является еще одним подтверждением безусловного совершенства итальянской кухни и ее мирового признания.

Ди Джанфранческо подчеркнул, что каждый продукт, который подается и презентуется за столом, связан с важной экономической отраслью Италии. "Только в 2023 году экспорт агропродовольственной продукции Италии составил более 64 миллиардов евро на мировом рынке, что на 6 процентов больше по сравнению с предыдущим годом, установив рекордные показатели на уровне 3 миллиардов евро", - сказал он.

Он также добавил, что итальянская кухня служит важным инструментом для углубления знаний о культуре и регионах Италии, а также способствует взаимопониманию и укреплению связей между нашими странами и народами.