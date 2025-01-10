Назван провоцирующий самое сильное похмелье алкоголь

Самое сильное похмелье вызывают хорошие красные вина, заявил эксперт в области в области химии вина, профессор кафедры виноградарства и энологии Калифорнийского университета в Дейвисе Эндрю Уотерхаус. Его слова приводит издание The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уотерхаус объяснил, что сильные головные боли, тошнота и плохое самочувствие наутро после употребления красного вина обусловлены тем, что в этом напитке содержится большое количество вещества под названием кверцетин, препятствующего расщеплению алкоголя в организме.

Эксперт отметил, что в хорошем красном вине содержится большое количество кверцетина, потому что при его производстве, в отличие от белого вина, виноград используется целиком, включая кожуру и косточки. При этом, по словам Уотерхауса, в недорогом красном вине кверцетина не так много, потому что более дешевые сорта винограда выращиваются на лозах, растущих под навесом из листьев и, следовательно, меньше находятся на солнце.