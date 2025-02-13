Кофейные коктейли могут привести к инфаркту

Крепкие алкогольные коктейли, в состав которых входит кофе или энергетик, могут привести к инфаркту или инсульту, рассказала "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге Ольга Майорова, передает Day.Az.

"Есть риск повышения артериального давления. Сочетание алкоголя и энергетиков или кофе может вызвать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Это особенно опасно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, оба напитка обладают мочегонным эффектом, что может привести к сильному обезвоживанию. Это, в свою очередь, может вызвать головокружение, тошноту и другие симптомы", - отметила врач.

Основные риски, связанные с такими сочетаниями, также включают обманчивое ощущение трезвости.

"Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут маскировать признаки алкогольного опьянения. Это приводит к тому, что человек не осознает, сколько алкоголя он на самом деле выпил, что увеличивает риск острого алкогольного отравления. Кроме того, исследования показывают, что люди, употребляющие коктейли из водки и энергетиков, в два раза более склонны к травмам в состоянии алкогольного опьянения. Это связано с повышением активности и снижением контроля над своим состоянием", - рассказала Майорова.

Также регулярное употребление таких коктейлей может привести к зависимости, проблемам с поджелудочной железой и повысить риск развития сахарного диабета.