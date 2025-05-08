https://news.day.az/gurmaniya/1749221.html Диетолог назвал единственную полезную соль Зачастую соль называют "белой смертью", считая, что она разрушает почки и другие важные органы человеческого организма. Так ли это на самом деле?
Диетолог назвал единственную полезную соль
Зачастую соль называют "белой смертью", считая, что она разрушает почки и другие важные органы человеческого организма. Так ли это на самом деле?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с "Радио 1" заявил, что соль называют "белой смертью" из-за соединения натрия с хлором, но в современном мире специалисты выделяют несколько альтернативных вариантов этой приправы, передает Day.Az.
Каменная соль: добывают из различных подземных месторождений, то есть шахтными способами.
Поваренная соль: её добывают путём растворения подземных слоёв соли и выпаривания.
Морская соль: выпаривание морской воды, и на внешний вид это крупные средние кристаллы.
Йодированная соль: туда для профилактики йододефицита добавляют гильдий калия. Это важно для щитовидной железы.
Гималайская розовая соль: имеет пакистанское месторождение, по внешнему виду - красноватого оттенка из-за оксида железа. В ней содержатся кальций, калий, магний и другие необходимые элементы.
Чёрная соль: ее к нам из Индии поставляют.
Однако, по словам эксперта, единственная диетическая соль - та, в которой натрий-хлор частично заменен на кальций-хлор.
Каменная соль: добывают из различных подземных месторождений, то есть шахтными способами.
Поваренная соль: её добывают путём растворения подземных слоёв соли и выпаривания.
Морская соль: выпаривание морской воды, и на внешний вид это крупные средние кристаллы.
Йодированная соль: туда для профилактики йододефицита добавляют гильдий калия. Это важно для щитовидной железы.
Гималайская розовая соль: имеет пакистанское месторождение, по внешнему виду - красноватого оттенка из-за оксида железа. В ней содержатся кальций, калий, магний и другие необходимые элементы.
Чёрная соль: ее к нам из Индии поставляют.
Однако, по словам эксперта, единственная диетическая соль - та, в которой натрий-хлор частично заменен на кальций-хлор.
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