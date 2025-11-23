«Становятся более диетическими»: как сделать блюда из быстрозамороженных овощей полезнее

Быстрозамороженные овощи - отличное решение, которое позволяет сэкономить время на приготовлении ужина, а также наслаждаться пользой овощей круглый год. Благодаря шоковой заморозке они сохраняют большую часть микро- и макроэлементов. Диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", в чем заключаются плюсы такого блюда и как сделать его еще полезнее, передает Day.Az.

По ее словам, овощи для быстрой заморозки собираются в разгар сезона, когда они набирают наибольшее количество витаминов, микро- и макроэлементов. При заморозке их теряется очень мало, тем более при правильном хранении.

- Бывает даже, что свежие овощи в самый разгар сезона куда-то везут и где-то хранят, в результате чего они быстрее теряют питательные вещества. А замороженные овощи, как правило, делают на том же месте, где они обычно растут, - добавила собеседница "ВМ".

Вариантов приготовления быстрозамороженных овощей множество. Чтобы получить больше пользы, их можно сварить в супе, запечь в духовке, приготовить в пароварке или потушить на сковородке.

- Они очень хорошо тушатся, потому что, как правило, в них много воды. Необязательно жарить их на масле. Если воды недостаточно, можно просто ее подлить. Кроме того, замороженные овощи можно использовать для приготовления крем-супа и многих других целей, - рассказала диетолог.

То же самое относится и к замороженным ягодам. Особенно они выручают зимой, когда урожай уже не собрать. Из них можно делать коктейли, а также добавлять в кисломолочные продукты.

- Противопоказания к употреблению замороженных овощей или ягод зависят от индивидуальных особенностей человека. Например, это может быть аллергия на те или иные пигменты, на вид овоща, - предупредила Соломатина.

Она отметила, что содержащаяся в овощах клетчатка становится нежнее. Поэтому люди, которые ее плохо переносят, могут спокойно есть замороженные овощи - конечно же, после термической обработки.

- Они становятся более диетическими. Во время заморозки содержимое клетки замораживается, а потом эта оболочка разрывается при размораживании. Поэтому эти овощи легче усваиваются, - сообщила диетолог.

Нужно учитывать, что при размораживании такие овощи не сохраняют свою консистенцию, добавила Соломатина.