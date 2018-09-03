Суд временно признал право основателя Telegram на Gram

По решению Калифорнийского окружного суда Дуров может свободно развивать и продвигать свою криптовалюту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, в громком патентном споре криптовалютного рынка появилось промежуточное решение. Основатель Telegram Павел Дуров через суд запретил американскому стартапу Lantah использовать бренд виртуальных денег Gram. Суд встал на сторону Дурова, потому что тот смог доказать, что уже использовал это название в коммерции на территории США. Это выяснилось из документов Комиссии по ценным бумагам США. В криптовалюту Дурова 175 человек вложили $1,7 млрд.

Дуров не зря нанял за несколько миллионов долларов одного из лучших цивилистов современности - Джона Нойкома. Юрист из Силиконовой долины в своё время бился за HTC в патентных войнах с Apple, а сейчас представляет интересы Google по имущественным правам. Недавно его поставили в список 15 лучших адвокатов мира по авторским правам. Нойком сумел убедить суд, что именно Дурову стоит отдать права на товарный знак, хотя он и не был зарегистрирован в Штатах.

Судебный спор между Дуровым и 23-летним основателем криптовалютного стартапа Lantah Дэниэлом Джеффри начался в мае этого года. Оба придумали название Gram для своей криптовалюты, и каждый считает, что имеет больше прав на её использование.

Джеффри приводил на суде такие аргументы: мол, я ещё в сентябре 2017-го опубликовал статью про свою крипту, где использовал название Gram. А информация про одноименный блокчейн-проект Дурова появилась только в декабре. Более того, напирали адвокаты Lantah, Дуров не использовал название в коммерческих проектах, а лишь готовился к инвестициям. А вот их клиент Джеффри - использовал.

Американцы официально зарегистрировали название Gram летом 2018-го, а Дуров даже не подал заявку в патентное бюро. В России это было бы решающим фактором, но не в США.

Дуров выиграл промежуточный этап, потому что доказал, что он уже использовал свой бренд в коммерческой деятельности. Это говорится в судебном решении и в показаниях вице-президента Telegram Ильи Перекопского. А по общему праву США именно использование бренда может оказаться решающим при определении, кому бренд принадлежит.

- Права на товарный знак в США возникают на основании использования или в связи с товарами или услугами. Государственная регистрация товарного знака не обязательна. Тем не менее регистрация возможна, она даёт некоторые преимущества, - объяснил Лайфу патентный поверенный Владимир Бирюлин из юридической фирмы "Городисский и партнёры". - С учётом этого, если Павел Дуров использовал свой незарегистрированный товарный знак в США, у него есть шансы выиграть суд. Ему придётся представить в суд доказательства использования товарного знака (объём использования, какие услуги или товары, реклама услуг и так далее).

И Дуров такие доказательства представил. В соглашениях об инвестициях, которые подписывали инвесторы Дурова, говорилось, что деньги собираются именно под проект под названием Gram. Так что, говорит суд, именование Gram всё-таки использовалось в коммерческой деятельности. И под это наименование привлекли 1,5 млрд долларов. Тогда как стартап Lantah, собиравшийся привлечь около $5 млн, не получил от инвесторов ни цента.

- Настоящим запрещаю ответчику Lantah LLC и его контрагентам, служащим, совладельцам, бенефициарам и всем связанным лицам использовать товарный знак Gram или любые похожие названия в криптовалютных проектах на территории США, - написал старший окружной судья Северной Калифорнии Чарльз Брейер.

Запрет будет действовать до тех пор, пока суд не вынесет новый, окончательный приказ. Для справки: временный судебный запрет применяется в США на ранних стадиях судебного процесса, чтобы предотвратить возможные денежные потери сторон от незаконного использования товарного знака.

Судья на процессе подобрался непростой. В течение трёх лет он непосредственно влиял на пенитенциарную политику США - работал в Государственной комиссии по определению мер наказания. В 2015-м участвовал в суде по знаменитому "Дизельгейту" (автоконцерн Volkswagen искусственно занижал количество вредных выбросов своих машин).

Символично, что ранее суд отказал Дурову в судебном запрете. Тогда Фемида посчитала, что случай Telegram недостаточно масштабный для применения таких мер. CEO Lantah в своём письме заявил, что будет бороться и дальше, и сравнил процесс с битвой Давида и Голиафа.

- Голиаф, может, и победил в первом раунде, но Давид до сих пор на ногах. Оставайтесь с нами, - написал Дэниэл Джеффри.

Джеффри ранее пытался укрепить свои позиции. Он начал нечто вроде патентных войн, зарегистрировав свои товарные знаки в других государствах, и даже начал процедуру регистрации в России. А также подал встречный иск к Дурову, по которому в случае выигрыша может потребовать миллиарды долларов компенсации. Однако пока ему это не помогло.

Дуров не раскрывал данные об инвесторах, но некоторые бизнесмены сами сообщили общественности о своих вложениях в Gram. Основатель Qiwi Сергей Солонин рассказал, что вложил в Telegram $17 млн, а сооснователь "Вимм-билль-данна" Давид Якобашвили сообщил "Ведомостям" об инвестиции в $10 млн. Ещё одним инвестором мог стать Роман Абрамович.

Представители Джеффри на момент сдачи заметки комментариев не предоставили.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook