Xiaomi предлагает надевать на детей наручники
У Xiaomi есть огромное количество суббрендов, которые создают для компании самые разнообразные продукты. Есть даже отдельное подразделение, специализирующееся на разработке гаджетов для детей.
Один из таких суббрендов Xiaomi под названием Shuo Mi Technology выпустил поводок для детей c регулируемым по длине шнуром, стоимостью 6 долларов. Особенность этого гаджета в том, что с ним ребенок не потеряется во время прогулки.
Поводок, больше похожий на наручники, растягиваются до 2 метров. Поводок выполнен из нержавеющей стали в форме пружины, которую невозможно перерезать, специальная застежка не позволяет ослабить браслет, а сами наручники закрываются на ключик, чтобы чадо не смогло их расстегнуть и освободиться.
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Бренд был основан 11 марта 2015 года, специализируясь на производстве корпусов смартфонов и других аксессуаров, а также различных детских товаров, вроде складных тележек, антибактериальные футболки и многое другое.
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