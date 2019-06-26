Китайский производитель смартфонов Oppo представил новый вариант решения "проблемы" максимизации площади экрана - селфи-камеру, снимающую сквозь дисплей. После того, как под экраны стали прятать датчики отпечатков пальцев, появление аналогичной технологии для камер было только вопросом времени, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Инновацию, приходящую на смену "чёлкам", отверстиям в дисплеях и выдвижным камерам, показали прессе и представителям индустрии на выставке MWC Shanghai. Представители Oppo рассказали, что дисплей использует специально разработанный прозрачный материал и особую структуру пикселей, что позволяет свету проходить сквозь камеру.

Впрочем, на опубликованных изданием Engadget Сhinese фотографиях видно: при определённых условиях камера, выглядящая как перекрывающая изображение сетка, становится заметна.

Оригиналов снимков, сделанных подэкранной камерой, Oppo пока не публикует - приходится ограничиваться фото прототипа смартфона с включённой камерой, которые сделали журналисты на презентации. В компании признают, что такие селфи будут менее качественными, чем у обычных камер, но обещают, что разработанные её инженерами алгоритмы успешно борются с большинством проблем. "В ближайшем будущем" Oppo планирует выпустить смартфон с подобной фронтальной камерой.

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