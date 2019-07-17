https://news.day.az/hitech/1138779.html Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Компания американского миллиардера Илона Маска презентовала нейроинтерфейсы для подключения человеческого мозга к компьютерам. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Устройство представляет из себя "нити", которые можно встроить в мозг для передачи больших объемов данных на компьютер.
По словам представителей компании Илон Маска Neuralink, уже проведено около 20 операций на грызунах, 87% из которых прошли успешно.
Основная цель создания устройства, вживлять его парализованным людям, чтобы они могли дистанционно управлять компьютерами и телефонами.
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