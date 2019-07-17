Компания американского миллиардера Илона Маска презентовала нейроинтерфейсы для подключения человеческого мозга к компьютерам. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство представляет из себя "нити", которые можно встроить в мозг для передачи больших объемов данных на компьютер.

По словам представителей компании Илон Маска Neuralink, уже проведено около 20 операций на грызунах, 87% из которых прошли успешно.

Основная цель создания устройства, вживлять его парализованным людям, чтобы они могли дистанционно управлять компьютерами и телефонами.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!