Авторы авторитетного фотобенчмарка DxOMark поставили Galaxy Note10 на первое место в рейтинге смартфонов с лучшими камерами. На тестах новинка Samsung набрала общий балл 113, оказавшись впереди Huawei P30 Pro и Galaxy S10 5G (у обоих - по 112 очков), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По уровню фотовозможностей Note10 уступил балл P30 Pro (118 против 119), но выбился в лидеры за счет непревзойденного качества видеосъемки (101 против 97). По оценке экспертной группы, основная камера нового фаблета Samsung также снимает лучше, чем Honor 20 Pro и OnePlus 7 Pro, каждый из которых заработал по 111 очков.

При этом создатели DxOMark признали, что результаты Note10 и Galaxy S10 5G, в общем-то, очень схожи. Тем не менее, они сочли, что новая модель заслуживает первого места за счет улучшенных настроек алгоритмов обработки изображения.

Note10 одержал победу и в общем зачете лучших селфи-камер, набрав 99 баллов. Вторым стал Asus ZenFone 6 (98). Третье и четвертая строчки остались за двумя другими продуктами Samsung - Galaxy S10 5G (97) и Galaxy S10+ (96). Замкнул пятерку Google Pixel 3 (92).

Помимо камер, лучшим также был признан экран планшетофона Samsung. Аналитики DisplayMate заключили, что новинка "устанавливает или соответствует 13 рекордам в уровне производительности смартфонных дисплеев". Панель устройства Samsung удостоилась лестных отзывов за повышенную точность цветопередачи и заводскую калибровку, что сделало её "визуально неотличимой от идеальной". Пиковая яркость экрана Note10 рекордная - 1308 нит (на 25% ярче, чем Note 9), добавили в DisplayMate, и он покрывает 100% цветового охвата DCI-P3, что важно для реалистичной цветопередачи при просмотре фильмов.

Galaxy Note10 и 10+ были представлены 7 августа. У аппаратов - укрупненные дисплеи с минимальными рамками, под которые встроен сканер отпечатков пальцев, новейший 7-нм чип Exynos 9825, не менее 256 ГБ встроенной памяти и обновленный стилус S Pen. В

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