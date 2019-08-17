Google добавит в свой помощник новую функцию, которая позволит отправлять напоминания другим людям.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Эта функция предназначена для семей, друзей или соседей по комнате. С её помощью можно записать напоминание, изменить время отправки, настроить повтор напоминаний и проверить историю. Работает так же, как и другие функции помощника, достаточно сказать, например "Оk, Google, напомни Грегу, чтобы он вынес мусор в 8 вечера" или "Ok, Google, каковы мои напоминания для Грега?".

Компания рассчитывает, что пользователи будут отправлять ободряющие заметки, шутки, любое спонтанное или запланированное сообщение. Например, чтобы пожелать кому-то удачи на работе в определённое время. Также Google позволит блокировать людей. Представители компании говорят, это нужно, чтобы дети не могли спамить своим родителям.

Чтобы отправить или получить сообщения от другого человека, он должен входить в вашу семейную группу Google или привязать свою учётную запись к тому же Smart Display или динамику. Получатель должен быть в контактах Google у отправителя. Родителям, которые хотят предоставить своим детям доступ к Помощнику в Google Home, нужно создать учетную запись с помощью приложения Family Link, а затем привязать её к Google Home.

Функция начнёт действовать в следующем месяце, пока только в некоторых англоязычных странах, таких как США, Великобритания и Австралия.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!