Подписка на Apple Arcade - новый игровой сервис, который позволит транслировать игры на iOS, macOS и Apple TV, - обойдется в $4,99 за месяц. Об этом сообщил независимый разработчик и редактор 9to5Mac Гильерме Рембо, нашедший промосообщение с указанием цены глубоко внутри App Store API, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

$4,99 - это вдвое дешевле, чем просит Apple за подписку на музыкальный сервис Apple Music (в России - 169/месяц) и новости Apple News. Официально расценки на "Netflix для игр" компания не раскрывала. Скорее всего, это будет сделано 10 сентября на презентации новых смартфонов.

Возможность протестировать Apple Arcade имеют только сотрудники компании. За доступ к нему они платят символическую сумму в 49 центов, при этом получая первый месяц бесплатно.

Apple Arcade был представлен в марте. К моменту начала работы - это произойдет осенью более чем в 150 странах - в нем будет доступно около 100 игр, без встроенных покупок и рекламы. Сервис будет функционировать в качестве отдельной вкладки в приложении App Store.

Играть можно будет по интернету и в офлайне, скачав игру в память устройства. "В игры из Apple Arcade можно будет играть на iPhone, iPad, Mac и Apple TV, и игру, приостановленную на одном устройстве, всегда можно будет продолжить на другом, - говорили в Apple. - Новые игры будут появляться в сервисе регулярно". Также будет реализована совместимость с Bluetooth-контроллерами для приставок Xbox One и PlayStation 4.

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