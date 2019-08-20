Компания Microsoft сделала доступным на Android-устройствах "СМС-органайзер" с возможностью фильтрации спам-сообщений. Еще одна полезная функция SMS Organizer - автоматическая сортировка СМС и организация их в отдельные папки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новинка вышла из экспериментальной лаборатории Microsoft Garage. Задействуя алгоритмы машинного обучения, приложение помещает "эсэмэски" о скидках и акциях в специальную категорию, а обычные - оставляет во входящем ящике. Сообщения о бронировании авиабилетов, номеров в гостиницах, мест в ресторанах и театрах, а также СМС-оповещения от банка тоже автоматически раскладываются в соответствующие разделы.

Пользователи SMS Organizer могут заносить нежелательных отправителей в черный список, добавлять СМС в избранное и архивировать старые сообщения. При желании можно настроить создание бэкапа на "Диск Google" (работает только с СМС, но не MMS-сообщениями). Впоследствии резервную копию можно будет восстановить на другом устройстве.

SMS Organizer уже доступен в магазине Google Play. Скачать новинку, однако, пока могут только жители США, Великобритании и Австралии.

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