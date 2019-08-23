Компания Google предложила создать новый открытый стандарт, который усилит защиту пользователей от отслеживания. Речь идет об ограниченном запрете на сбор цифровых отпечатков - уникальных следов, оставляемых в ходе веб-сеанса, по которым неблагонадежные маркетинговые и рекламные компании могут идентифицировать человека и проанализировать его поведение, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Фингерпринтинг, или сбор цифровых отпечатков - это недобросовестная практика, которой придерживаются некоторые компании. Суть этого метода заключается в том, чтобы идентифицировать человека не по cookie-файлам, а различным настройкам браузера и параметрам устройства (разрешение экрана, операционная система, язык, кодировка, установленные шрифты и так далее), общая совокупность которых может быть уникальной для отдельного пользователя.

Идея Google - в трекинге интернет-активности "с человеческим лицом". Поисковик предлагает не полностью запретить слежку, а разрешить аналитикам получать базовую информацию о посетителях и разделять их на когорты (условно - группы тех, кто впервые зарегистрировался на сайте, вернулся после долгого перерыва или перешел по ссылке из письма), но не более того. Как только сайт исчерпает свой "бюджет", браузер перестанет реагировать на любые дальнейшие вызовы к API, пишет TechCrunch со ссылкой на представителей Google.

Некоторые браузеры, в частности Firefox и Safari, уже в достаточно агрессивной форме блокируют нежелательные скрипты и интернет-жучки. Однако в Google настаивают, что слепая блокировка может иметь непредвиденные последствия и нарушить функциональность сайта, а его создателей - лишить заработка.

Инструменты, которые помогут ограничить интернет-слежку и сохранить анонимность, скоро могут появиться в Chrome. При этом в компании признают, что на переход к "добропорядочному" трекингу может уйти несколько лет.

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