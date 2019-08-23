У фотосервиса "Google Фото" появилась встроенная функция оптического распознавания символов (OCR), позволяющая искать по тексту на любых изображениях. Как сообщается в твиттере компании, эта возможность будет открыта всем пользователям в течение месяца, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Google Фото" умеет находить любой печатный текст, вне зависимости от его размера или угла расположения (но лучше всего работает со скриншотами). Найденный фрагмент можно скопировать одной кнопкой. Функция OCR будет доступна как в приложениях для Android и iOS, так и веб-клиенте.

Благодаря технологиям компьютерного зрения "Google Фото" уже умеет распознавать изображения, на которых запечатлены лица людей и морды домашних питомцев, и раскладывать эти снимки по отельным папкам. Сервис "видит" и другие объекты, а локации определяет по GPS-координатам. Пользователь может найти любую интересующую его фотографию, просто введя поисковый запрос - например, "пицца" выдаст все снимки с этим блюдом.

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