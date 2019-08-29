Redmi - суббренд компании Xiaomi - представил в Китае сразу несколько новинок. В их число вошли флагман Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой, ноутбук RedmiBook 14 и 70-дюймовый Redmi TV, один из самых дешевых 4K-телевизоров на рынке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro

Несколько дней назад смартфон Realme XT анонсировала Realme (бренд Oppo), заявив его как первый в мире смартфон с 64-мп камерой. Однако в Realme не уточнили дату релиза своей новинки, так что модель Xiaomi, скорее всего, по факту первой появится на рынке - это произойдет уже во вторник, 3 сентября.

В Redmi Note 8 Pro установлен 1/1,7-дюймовый датчик ISOCELL Bright GW1 производства Samsung с размером пикселя 0,8 мкм (чем он крупнее - тем больше света захватывает сенсор и тем качественнее получаются снимки). Объединяя группу из 4-х соседних пикселей в один (технология Tetracell) для захвата большего количества света, 64-мп датчик умеет снимать яркие фото с разрешением 16 мегапикселей.

Redmi Note 8 Pro

Прочие достоинства Note 8 Pro - 6,55-дюймовый экран Full HD с подэкранным сканером отпечатков пальцев, четыре камеры (вышеупомянутая 64-мп основная, 8-мп сверхширокоуголка и две 2-мп вспомогательные), 20-мп "фронталка", аккумулятор емкостью 4500 мАч, чип MediaTek Helio G90T с 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти.

Redmi Note 8

Xiaomi выпустит еще один, "непрофессиональный" вариант Redmi Note 8. Его характеристики попроще: 6,3-дюймовый дисплей Full HD, процессор Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, дактилоскопический сенсор на задней панели, батарея на 4000 мАч и четыре камеры (те же, что у Pro, но с 48-мп датчиком Samsung). Разрешение селфи-камера ниже - 13 мп.

Redmi Note 8

Базовая Redmi Note 8 (4/64 ГБ памяти) обойдется в 999 юаней, максимальная (6/128 ГБ) - в 1399 юаней. В Китае их начнут продавать 17 сентября. Pro-версия нового Redmi Note выйдет раньше: 3 сентября. За модель с 6/64 ГБ памяти попросят 1399 юаней, с 8/128 ГБ - 1799 юаней.

RedmiBook 14

Вместе с линейкой смартфонов Redmi Note был обновлен 14-дюймовый ноутбук RedmiBook. Аппарат оснащается экраном Full HD c пиковой яркостью 250 нит, новейшими чипами Intel Core 10-го поколения, видеоускорителем Nvidia MX250 с 2 ГБ памяти DDR5, а также батареей запасом 46 ватт-часов.

Периферия подключается к RedmiBook 14 через два порта USB 3.0, один USB 2.0, один HDMI и 3,5-мм аудиовход для наушников. На лэптоп предустановлен лицензионный офисный пакет Microsoft Office. Вес "редмибука" - 1,5 кг.

За самую простую модель ноутбука (Intel Core i5, 8 ГБ "оперативки", SSD-накопитель объемом 256 ГБ) Xiaomi попросит 3999 юаней. Цена топовой версии (Intel Core i7, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти) - 4999 юаней. Дата старта продаж в Китае - 6 сентября.

Redmi TV

Redmi TV - первый смарт-телевизор Redmi и одна из самых дешевых на рынке 4K-моделей от хорошо известного бренда. В Китае его можно будет купить за 3799 юаней. Для сравнения, почти столько же будет стоить недавно анонсированный "умный" ТВ Honor (бренд Huawei) на HarmonyOS, но с экраном 50 дюймов.

Эта новинка укомплектована 70-дюймовой панелью 4K HDR, 64-разрядным чипом Amlogic, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Реализована поддержка технологии звука Dolby Audio, двухдиапазонного Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, трех портов HDMI и двух USB.

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