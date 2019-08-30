Исследовательская фирма Counterpoint Research назвала производителя, который обновляет Android на своих смартфонах чаще других. Им оказалась Nokia: 96% устройств, поставленных этой компанией в прошлом году, работают на самой последней версии Android 9 (Pie), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Изучив статистику рассылок апдейтов с III-го квартала 2018-го по II-й квартал 2019 года, аналитики выяснили, что более 50% отгруженных аппаратов Nokia получили самую "свежую" Android в течение шести месяцев. Кроме Nokia, а также Xiaomi и Lenovo ни одна другая компания не обновила хотя бы половину своих смартфонов даже спустя год после выхода Android 9 (Pie).

Следом за Nokia идет Samsung - новейшую Android используют 89% её устройств. У Xiaomi и Huawei Android 9 (Pie) установлена на 84% и 82% смартфонов соответственно. У Lenovo и Oppo более 50% продукции по-прежнему работает на Android 8.1 (Oreo) или более старой версии. Самые низкие показатели - у Vivo (18% для последней Android) и LG (16%).

Как говорит директор Counterpoint Питер Ричардсон, обновления безопасности и операционных систем "в наших исследованиях не входят в список десяти функций, которые для потребителей важнее всего". По его словам, компании уделяют этой теме недостаточно внимания, поэтому даже среди пользователей уровень осведомленности о важности получения апдейтов остается очень низким.

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