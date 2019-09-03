Немецкий инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) опубликовал первые изображения и некоторые подробности о смарт-часах Huawei Watch GT2, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Новинка проходит под кодовым названием Latona с номером модели LTN-B19. Внешний вид часов не сильно изменится. Они всё также получат круглый корпус с двумя кнопками по бокам, но при этом дисплей станет больше, рамки тоньше и увеличится объём аккумулятора до 445 мАч. Предыдущее поколение держит заряд до двух недель. Теоретически новая модель сможет больше.

Часы всё также будут работать на фирменной системе Lite OS. Их ещё оснастят GPS-модулем, датчиком сердцебиения, а также динамиком и микрофоном для разговоров. Появится ли в них поддержка LTE, пока неизвестно.

Huawei Watch GT2 выйдут в двух версиях: Classic и Sport. Их должны представить на выставке IFA 2019 или на презентации флагманской линейки смартфонов Huawei Mate 30.

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