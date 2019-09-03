Антропоморфный робот "Федор", который сейчас находится на орбите, провел серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью. Соответствующие запись и видео появились во вторник в Twitter, ведущемся от его имени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина", - говорится в сообщении. На видео робот держит дрель, в какой-то момент космонавт забирает у него инструмент. После этого появляются кадры "Федора" с полотенцем.

Ранее Овчинин доложил Центру управления полетами, что робот перенесен в понедельник в корабль "Союз МС-14", на котором он вернется на Землю. По его словам, все прошло без замечаний.

Возвращение робота на корабле "Союз МС-14" запланировано на 7 сентября.

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