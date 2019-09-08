Компания Monorean выпускает самые маленькие наушники для списывания на экзаменах, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Как работают

Monorean - это миниатюрные наушники, предназначенные для обмана на тестах и экзаменах. Работают они абсолютно так же, как и любые другие аналогичные устройства - достаточно просто подключить их к смартфону через Bluetooth и позвонить нужному человеку. Monorean легко крепятся и не выпадают из ушей при наклоне.

Сами наушники можно купить за 349 евро на официальном сайте. Для самых продвинутых есть комплект Monorean Pro за 549 евро, в который входит индуктивный воротник, толщиной с лист бумаги. С помощью него можно незаметно принять входящий вызов или переключить МР3 файл.

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