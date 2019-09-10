Pokemon Masters заработала $26 млн за первую неделю
Аналитическое агентство Sensor Tower рассказало об успехах Pokemon Masters, новой мобильной игры Nintendo, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.
Masters ближе остальных мобильных проектов "большой N" подобралась к успеху Pokemon Go. За первую неделю пользователи App Store и Google Play потратили на игру $26 миллионов. С этим результатом проект опередил по прибыли Pokemon Quest ($3 млн), Pokemon Magikarp Jump ($1 млн) и Pokemon Rumble Rush ($300 тыс.). До успехов Pokemon Go, которая за первую неделю заработала $56 миллионов, Pokemon Masters не дотянула.
Самым прибыльным рынком стал японский, который принес 62% от дохода, так местные геймеры потратили на игру $16 миллионов. Около 72% от $26 миллионов занесли пользователи App Store, тогда как с Google Play DeNa вынесли только 28%. Всего Pokemon Masters скачало 10 миллионов пользователей за первые четыре дня.
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