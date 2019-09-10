Аналитическое агентство Sensor Tower рассказало об успехах Pokemon Masters, новой мобильной игры Nintendo, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Masters ближе остальных мобильных проектов "большой N" подобралась к успеху Pokemon Go. За первую неделю пользователи App Store и Google Play потратили на игру $26 миллионов. С этим результатом проект опередил по прибыли Pokemon Quest ($3 млн), Pokemon Magikarp Jump ($1 млн) и Pokemon Rumble Rush ($300 тыс.). До успехов Pokemon Go, которая за первую неделю заработала $56 миллионов, Pokemon Masters не дотянула.

Самым прибыльным рынком стал японский, который принес 62% от дохода, так местные геймеры потратили на игру $16 миллионов. Около 72% от $26 миллионов занесли пользователи App Store, тогда как с Google Play DeNa вынесли только 28%. Всего Pokemon Masters скачало 10 миллионов пользователей за первые четыре дня.

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