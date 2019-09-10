Samsung уверяет, что заплатившие около 2000 евро за смартфон Galaxy Fold со сгибаемым экраном не столкнутся с дефицитом программного обеспечения. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Google, создателями приложений и сообществом разработчиков Android, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Ряд приложений, которые пользователи знают и любят, теперь обновлены, чтобы обеспечить всеобъемлющий опыт использования складного Galaxy Fold", - сообщили в южнокорейской компании. В пресс-релизе упоминаются как адаптированные для Galaxy Fold приложения Amazon Prime Video, App in the Air, Facebook, iHeartMedia, Microsoft Office, Spotify, Twitter, VSCO "и другие".

Все эти приложения должны с первого дня продаж Galaxy Fold поддерживать работу как на развёрнутом центральном экране с диагональю 7,3 дюйма, так и на небольшом внешнем вспомогательном дисплее. При этом переключение с одного на другой при раскрытии и закрытии аппарата происходит автоматически.

Samsung уже начала продажи Galaxy Fold в Южной Корее, причём первая партия разошлась меньше чем за 24 часа. По информации Korea Herald, в ней было около 1000 устройств. 18 сентября продажи задержавшегося на три с лишним месяца смартфона с инновационной конструкцией стартуют и в Европе. Жителям США придётся подождать ещё несколько недель.

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