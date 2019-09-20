Компания Vivo представила новый смартфон средне-высокого уровня - V17 Pro. Эту модель отличает наличие шести камер: двух спереди, которые выдвигаются из корпуса по готовности пользователя сделать снимок, и четырех сзади, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новинку нельзя назвать преемницей V15 Pro, вышедшей ранее в этом году, - из общего у них только процессор Snapdragon 675. V17 Pro снабжена 8 ГБ оперативной памяти и более емкой батареей (4100 мАч), но её корпус толще - 9,8 миллиметра, пишет The Verge.

Более того, V17 Pro стала первой моделью из V-линейки, перешедшей на USB-С. Под её 6,44-дюймовым OLED-экраном 1080p (100-процентный охват пространства DCI-P3, соотношение сторон - 20:9) расположен встроенный сканер отпечатков пальцев. Нашлось место и для 3,5-мм аудиовхода для подключения наушников.

Фронтальная камера включает основной 32-мегапиксельный объектив и 8-мп широкоуголку для съемки групповых селфи. Модуль, "выползающий" из-за корпуса за счет движения специального моторчика, также включает динамик и светодиодную вспышку.

На задней стороне V17 Pro - четыре камеры (48-мп основная, 13-мп телевик с возможностью 2-кратного оптического зума, 8-мп широкоуголка и 2-мп датчик глубины). По мнению авторов The Verge, инженеры Vivo выбрали неудачное, слишком близкое к центру панели расположение модуля: прямоугольный выступ с приподнятым хромированным краем мешает удобно удерживать смартфон в руке.

Первым V17 Pro начнут продавать в Индии.

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