Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки. Как сообщила во вторник издающаяся в Кигали газета The New Times, начался серийный выпуск двух моделей новинки - Mara X и Mara Z, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Они используют операционную систему Android и в розничной продаже обойдутся покупателю в 175750 и 120250 руандийских франков ($190 и $130) соответственно.

Как считают руандийские разработчики, их новинка будет способна конкурировать с аналогичной продукцией Samsung. По мнению генерального директора Mara Group Ашиша Таккара, целевая группа из состоятельных руандийцев будет готова покупать его продукцию, не отличающуюся особой дешевизной, из-за ее высокого качества.

Выпуск смартфона знаменует переход Руанды к производству товаров с применением передовых технологий. "Мы стали первым в Африке изготовителем смартфонов", - говорит Таккар. В будущем Руанда намерена превратиться в региональный технологический центр.

До сих пор мировые компании занимались сборкой смартфонов в других странах Африки - Алжире, Египте, Эфиопии и ЮАР, однако компоненты для них импортируются, отметил Таккар. "Мы первыми принялись за полный цикл производства, включая материнские платы и более мелкие компоненты, - сказал он. - Всего при сборке одного смартфона требуются свыше тысячи деталей".

Строительство завода по производству смартфонов в Руанде обошлось в $24 млн, он способен выпускать до 1200 единиц продукции в сутки. Mara Group рассчитывает воспользоваться преимуществами континентальной зоны свободной торговли в Африке, соглашение в которой вступит в силу в июле 2020 года. Она объединит в общий рынок 55 стран и 1,3 млрд человек с суммарным годовым валовым внутренним продуктом в $3,4 трлн. Первые поставки смартфонов Mara Group планирует осуществить в Анголу и Демократическую Республику Конго.

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