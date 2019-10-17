Google Clips - ультракомпактная камера с искусственным интеллектом - стала уже третьим устройством, который был по-тихому убран из онлайн-магазина Google на этой неделе. Та же участь постигла беспроводные наушники Pixel Buds 1-го поколения и гарнитуру виртуальной реальности Daydream View, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На смену оригинальным Pixel Buds пришла новая, полностью автономная модель, которая была показана 15 октября. Теперь фирменные "затычки" Google комплектуются зарядным кейсом яйцевидной формы, реагируют на уровень окружающего шума, дольше держат связь со смартфонам и дольше работают от аккумулятора. Что касается Daydream, то поисковик официально подтвердил отказ от проекта: мобильная VR-платформа и гарнитура не вызвали интереса ни у пользователей, ни у разработчиков.

Вместе с ними Google похоронила Clips - крошечную широкоугольную камеру, которая вышла в конце 2017 года. Это устройство, хотя у него была кнопка для съемки, предполагало автоматический сценарий использования. Алгоритмы искусственного интеллекта должны были сами распознавать лица и выбирать те моменты, которые стоили того, чтобы их запечатлеть.

На практике Clips работали не совсем так, как описывали в Google. В своем обзоре редактор The Verge Дэн Сейферт написал, что камера за пару недель тестирования так и не запечатлела ничего выдающегося. С ним согласился коллега из CNET Шон Холлистер, указав, что из 500 сделанных Clips снимков он был готов поделиться разве что десятком. Оба журналиста также сочли стоимость Clips в $249 чрезмерно высокой.

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