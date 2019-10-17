Компания Samsung пообещала выпустить программное обновление, исправляющее работу ультразвукового сканера отпечатков пальцев во флагманском смартфоне Galaxy S10. Как оказалось, его продвинутый биометрический датчик можно легко обмануть, наклеив на экран защитную пленку стороннего производителя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дата выпуска патча будет уточнена позднее.

Недоработку случайно обнаружила жительница Великобритании на этой неделе, купив в магазине обычную защитную пленку стороннего производства. Впоследствии выяснилось, что Galaxy S10 со своим отпечатком смог разблокировать муж британки, хотя его биометрические данные вообще не были зарегистрированы на устройстве.

Вероятно, проблема возникает, когда на пластиковом чехле или силиконовой пленке остается след от рисунка папиллярных линий владельца. Когда к дисплею Galaxy S10 прикасается неавторизованный пользователь, система защиты Samsung принимает этот след за оригинальный отечаток.

Линейка Galaxy S10, снабженная, как уверяли в Samsung, "революционной" функцией биометрической идентификации, была представлена в марте. На русскоязычном сайте компании утверждается, что сканер устройства обеспечивает 100-процентную защиту смартфона. "Абсолютная безопасность ваших данных начинается с ультразвукового сканера отпечатка пальца, расположенного на экране смартфона, - говорят в Samsung. - При помощи ультразвуковых импульсов он распознает трехмерные выступы и впадины отпечатка вашего пальца, обеспечивая доступ к смартфону только вам".

Тем не менее, пока Samsung не выпустит патч, на сканер Galaxy S10 лучше не рассчитывать. В частности, такую рекомендацию своим клиентам дал корейский онлайн-банк KakaoBank, отмечает Reuters.

Сканер в Galaxy S10 уже обманывали, но намного более изощренным способом. Ранее это сделал пользователь Imgur @darkshark, распечатав на 3D-принтере собственный отпечаток в виде тонкой полупрозрачной пластинки с узором.

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