Инженеры научно-исследовательского подразделения Microsoft Research создали экспериментальную систему, соединяющую виртуальную реальность с открытой физической средой. Разработка, получившая название DreamWalker ("Лунатик"), позволяет пользоваться преимуществами VR на незамкнутых пространствах - например, гулять по общественным местам на открытом воздухе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чтобы пользователь не оставался привязанным к одной локации и система могла "видеть" окружение, прототип DreamWalker предполагает использование компьютера-рюкзака HP Omen, VR-очков Samsung Odyssey, датчиков глубины Intel Realsense, контроллера Windows Mixed Reality, смартфона Xiaomi Mi 8 для определения GPS-координат и дополнительного аккумуляторного блока. Надев это оборудование на себя, человек может исследовать виртуальный мир, гуляя по реальному.

Пользователь может идти по знакомому маршруту - например, от дома до работы, - в то время как DreamWalker будет менять "декорации" в режиме реального времени. Система на ходу приспосабливается к изменениям, говорят в Microsoft, "превращая путь к продуктовому магазину или автобусной остановке, скажем, в прогулку по Таймс-сквер в условиях виртуальной реальности".

В целях безопасности DreamWalker непрерывно позиционирует человека в пространстве, чтобы тот не столкнулся с препятствиями и другими людьми. Перед началом прогулки система Microsoft детально прорабатывает виртуальный маршрут, максимально похожий на реальный, а в случае возникновения различий между двумя мирами - корректирует его и дополняет новыми объектами (например, заграждениями или дорожными конусами).

Разработка Microsoft будет представлена на конференции ACM Symposium по программному обеспечению и технологии пользовательского интерфейса (UIST) 2019. Она проходит с 20 по 23 октября в Новом Орлеане (США).

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