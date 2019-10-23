https://news.day.az/hitech/1168389.html Мошенники придумали новый способ кражи денег у клиентов банков через смартфон
Мошенники придумали новый способ кражи денег у клиентов банков через смартфон
Кибермошенники придумали новый способ кражи денег у клиентов банков - через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны. Об этом СМИ рассказал генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По словам Сачкова, ежемесячно система Secure Bank фиксирует свыше 1 тысячи попыток вывода средств со счетов физических лиц с помощью схемы с программой для удаленного доступа.
По данному типу мошенничества сумма ущерба для крупного банка может составлять от 6 до 10 миллионов рублей в месяц, сообщает газета "Известия".
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