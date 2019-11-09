https://news.day.az/hitech/1174098.html Instagram перестанет показывать американцам лайки под постами
Instagram перестанет показывать американцам лайки под постами
Пользователи Instagram в США больше не смогут увидеть лайки под постами. Об этом сообщает Wired со ссылкой на генерального директора соцсети Адама Моссери, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что нововведение вступит в силу на следующей неделе.
Отмечается, что сначала лайки скроют в ограниченном числе аккаунтов.
Как известно, ранее Facebook, YouTube и Twitter уже проводили такого рода эксперименты.
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