Пользователи социальной сети Facebook заметили странное поведение мобильного приложения для iOS. Оно без ведома владельца включает камеру iPhone при пролистывании ленты новостей. Об этом сообщает портал TheNextWeb, передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

Первым на это обратил внимание веб-дизайнер Джошуа Мэддукс и написал об этом в своём Twitter-аккаунте. Когда он обнаружил "баг", камера работала в фоновом режиме, но при этом была направлена на пол. Мэддукс считает, что это ошибка программного обеспечения, а не специальная операция по слежке за пользователями Facebook.

Он провёл эксперименты с разными iPhone и обнаружил эту проблему только на тех устройствах, которые работали под управлением iOS 13.2.2. на смартфонах с iOS 12 и iOS 13.1.3 такой ошибки уже не наблюдалось. Также эксперт объяснил, что камера на iPhone может включиться только в том случае, если пользователь сам открыл к ней доступ в мобильном приложении Facebook.

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