Президент США Дональд Трамп предложил корпорации Apple и ее главе Тиму Куку принять участие в создании инфраструктуры для работы телекоммуникационных сетей пятого поколения (5G) в Соединенных Штатах. Об этом глава государства в четверг написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во время моего вчерашнего визита в Остин, Техас, <...> я попросил Тима Кука посмотреть, сможет ли он задействовать Apple в создании 5G в США. У них есть все для этого - деньги, технологии, видение и Кук!" - отметил Трамп.

В среду американский президент посетил в Остине принадлежащее Apple предприятие по сборке компьютеров.

5G - пятое поколение технологий передачи данных, предусматривающее гораздо большую по сравнению с четвертым поколением пропускную способность.