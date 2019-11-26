Глава подразделения Ford X Сандип Мадра бросил вызов Илону Маску в твиттере. Он предложил устроить честные испытания для пикапа Tesla Cybertruck. Поводом послужил опубликованный Маском ролик - в нём электрический пикап Cybertruck соревнуется с бензиновым Ford F-150 в перетягивании каната, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



В ходе премьеры электрического пикапа Cybertruck Илон Маск показал видео, где пикап Tesla превосходит своего конкурента Ford F-150 в перетягивании каната. На днях в Ford отреагировали на результаты этого испытания, пообещав в течение нескольких лет выпустить на рынок гибридный F-150, а следом - его полностью электрическую версию.

После того, как Маск выложил ролик, пользователи Twitter и представители Ford X раскритиковали сравнение двух машин.



Среди основных доводов звучало, что для теста была выбрана заднеприводная модификация Ford F-150 в версии STX, которую не только нельзя назвать самой мощной (2,7-литровый EcoBoost V6), но и вдобавок достаточной тяжелой для честной схватки. Более того, судя по видео, очень похоже на то, что Tesla Cybertruck стартовал с фальстартом, получив нечестное преимущество.



В споре поучаствовал даже известный популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон, который рассказал, что электромобили в принципе имеют преимущество над ДВС-моделями в перетягивании каната, потому что как правило обладают большим весом, оказывают более сильное давление на колеса, а значит и обладают лучшим сцеплением с дорогой.

К обсуждению присоединился вице-президент инкубатора Ford X Сандип Мадра. Он предложил Маску провести новый "честный" тест. Глава Tesla принял предложение.



Новое соревнование собираются провести уже на следующей неделе в присутствии представителей Tesla и Ford, а итоговое видео будет опубликовано в том же твиттере Илона Маска. Интересно, что пресс-секретарь Ford уже заявил, что заявление Сандипа Мандры было лишь шуткой, но официального отказа от нового вызова не последовало.



Ранее стало известно, что компания Tesla Motors всего за два дня получила 200 тыс. предварительных заказов на электрический пикап Cybertruck, который дебютировал в пятницу, 22 ноября. Стоимость депозита Tesla Cybertruck составила $100. Таким образом, компания уже заработала на своем первом электрическом пикапе, выпуск которого стартует только через два года, около $20 млн. Маск отметил, что 42% покупателей заказали модификацию с тремя моторами, 41% - с двумя, а остальные 17% - с единственным силовым агрегатом.



Аналитики Уолл-стрит критически отреагировали на анонс пикапа. "Cybertruck выглядит странно..., очень странно. Маск предупреждал инвесторов, что пикап будет "по-настоящему футуристическим, в стиле "Бегущего по лезвию", и он не шутил", - писал аналитик Bernstein Тони Сакконаги в записке для инвесторов под названием "Безумный Маск, дорога ярости", иронично обыгрывая знаменитый дистопический боевик.

Некоторые аналитики полагают, что необыкновенный внешний вид Cybertruck станет ключевым аргументом в пользу покупки авто. "Хотя дизайн всегда субъективен, мы полагаем, что уникальный и футуристический дизайн найдет отклик у потребителей, что приведет к большому спросу", - сказал Джед Доршаймер из Canaccord Genuity.



"Не стоит ждать, что пикап будет массово продаваться, хотя энтузиазм покупателей Tesla подстегнет продажи", - считает старший научный сотрудник из исследовательского агентства Gartner Майк Рэмзи.



Tesla Cybertruck не представляет для рынка пикапов никакой угрозы, считают аналитики, а от сегмента электрических грузовиков не стоит ждать мощного роста как минимум до 2026 г.



В Credit Suisse говорит, что такие компании, как Ford и General Motors, "могут вздохнуть с облегчением". Аналитик Cowen Джеффри Осборн сказал, что "Tesla, похоже, поспешила с запуском Cybertruck".

"Маск многие месяцы восторженно отзывался о дизайне, вдохновленном "Бегущим по лезвию", но мы все были удивлены, насколько футуристично в итоге получился автомобиль, и мечты его могут не сбыться", - сказал Осборн.



Илон Маск начал презентацию Cybertruck с заявления, что самыми продаваемыми автомобилями в США являются пикапы, поэтому рынку необходим электрический вид такой техники. Пикапы действительно популярны в Соединенных Штатах. Доминируют на рынке американские автопроизводители: General Motors, Fiat Chrysler и Ford. При этом Ford и GM тоже готовятся к запуску производства электропикапов в 2021 г.



Однако спрос на такой вид техники вряд ли будет высоким в ближайшей перспективе. Такого мнения придерживаются аналитики компании IHS Markit. По их подсчетам, к 2026 г. объем продаж только электрических грузовиков составит 75 тыс. при общем числе около 3 млн. "В лучшем случае это будет нишевый продукт. Он не представляет собой никакой угрозы для рынка пикапов в том виде, в котором мы знаем его сегодня", - отметил Мэт Делоренсо, старший исполнительный редактор компании Kelley Blue Book, которая занимается исследованиями автомобильного рынка.



По мнению президента компании Strategic Vision Александра Эдвардса, после запуска Cybertuck Tesla может оказаться в положении соперничества с самой собой, поскольку ее клиентами будут люди, покупающие автомобиль в качестве символа престижа. Те, кому необходима практичность, останутся верны другим производителям, считает Эдвардс.



Одна из главных причин, по которой аналитики обеспокоены перспективами пикапа Tesla, заключается в трудности предсказания того, сможет ли автопроизводитель реализовать свои обещания. Уже неоднократно компания не соблюдала свои собственные дедлайны и совершила множество ошибок, включая неудачный твит Маска о готовности сделать Tesla частной компанией, проблемы с ее проектом SolarCity и преувеличенные завышенные цели объемов производства автомобилей.



Хотя в III квартале компания смогла зафиксировать неожиданную прибыль, ее путь к устойчивой рентабельности по-прежнему таит подводные камни. "Быки", обеспечившие рост акций компании, проигнорировали тот факт, что выручка в III квартале фактически снизилась как в квартальном, так и в годовом отношениях. При этом Tesla также сократила свои годовые прогнозы: теперь она планирует выпустить более 360 тыс. автомобилей против старой оценки в 360-400 тыс.

