Microsoft официально закончила предоставлять бесплатный апгрейд до Windows 10 владельцам компьютеров с Windws 7, Windows 8 и Windows 8.1 в декабре 2017-го, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Однако энтузиасты обнаружили, что и сейчас, два года спустя, некоторые могут по-прежнему воспользоваться "халявой".

Для этого, во-первых, необходимо, чтобы на компьютере была установлена лицензионная и активированная "семёрка" или "восьмёрка". Чтобы превратить эту лицензию в лицензию на Windows 10, пользователь должен скачать и запустить утилиту Media Creation Tool, осуществляющую апгрейд.

Возможно, в процессе установки потребуется ввести код продукта. После её окончания у пользователя будет полноценная цифровая лицензия на Windows 10, утверждает WindowsLatest.com.

Пользователь Reddit, представившийся сотрудником Microsoft, подтвердил возможность бесплатного апгрейда. По его словам, это неафишируемая рекламная акция, призванная увеличить распространение актуальной версии Windows. Важно проводить именно апгрейд существующей инсталляции старой Windows, а не чистую установку - в последнем случае трюк не сработает. После апгрейда и активации десятки можно будет, не теряя лицензии, провести чистую установку "десятки".