Предполагаемый iPhone 13 должен получить корпус без разъема для зарядки и передачи данных. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на отчет инсайдера Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) для агентства TF International Securities, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт спрогнозировал, что Apple оставит iPhone 2021 года выпуска без отверстий. Таким образом, производитель не будет менять порт Lightning на интерфейс USB-C, как ожидали некоторые аналитики, а совсем откажется от физического разъема. Соответственно, новый смартфон будет заряжаться исключительно по беспроводному каналу.

Начиная с iPhone 8 и X, смартфоны Apple поддерживают беспроводную зарядку по стандарту Qi. Также в 2016 году компания выпустила линейку iPhone 7, в которой впервые не было разъема для наушников. Apple объяснила это необходимым условием влагозащиты аппарата и распространением беспроводных гарнитур.

Вероятно, изменится и комплектация iPhone. Сейчас Apple кладет в коробку с устройством адаптер питания и провод USB-Lightning, но в будущем станет либо комплектовать iPhone Qi-зарядкой, либо продавать ее отдельно. У Apple были планы выпустить свою Qi-станцию для зарядки, компания даже подготовила и показала прототип AirPower. Однако в марте корпорация заявила, что отказывается от ее производства из-за возникших технических трудностей.