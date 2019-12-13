Компания Microsoft завершила тестирование новой функции в Windows 10, которая позволяет совершать и принимать звонки на компьютере посредством Android-смартфона. Начиная с сегодняшнего дня эта возможность открыта всем пользователям, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Функция маршрутизации звонков с мобильного устройства - по аналогии с Continuity в macOS - доступна в приложении Your Phone. Его понадобится установить и на Windows-компьютер, и на смартфон (с Android 7 Nougat и новее). Если программа уже установлена, её следует обновить до самой последней версии на обоих устройствах.

Находясь за компьютером, пользователи могут отвечать на входящие звонки, совершать исходящие вызовы (набрав номер или указав собеседника из адресной книги), отклонять разговор с возможностью отправки текстового сообщения или голосовой почты, а также просматривать историю недавних звонков.

Летом этого года Your Phone научилась отзеркаливать СМС и уведомления с Android-смартфона на экран Windows-компьютера. Новая функция маршрутизации звонков позволит вообще не доставать мобильное устройство из кармана.