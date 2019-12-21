Антимонопольное агентство Венгрии оштрафовало Facebook на 1,2 млрд форинтов (36 млн евро).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, штраф наложен за заблуждение, в которое детище Марка Цукерберга вводило венгерских пользователей, обещая, что его услуги бесплатны.

Facebook, по мнению агентства, нарушила закон, рекламируя как бесплатные свои собственные сервисы на главной странице платформы и в справочном центре. И хотя пользователям не нужно было платить за пользование сервисом, Facebook все же получала прибыль благодаря данным и активности пользователей.

С тех пор платформа принялась вносить исправления в свои объявления. В офисе компании в Венгрии АЗЕРТАДЖ сообщили, что недавно они осуществили обновление положений и условий, касающихся бизнес-модели, и теперь они отвечают правилам антимонопольного органа страны.