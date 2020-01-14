https://news.day.az/hitech/1193736.html PlayStation 5 получит больше игр, чем Xbox

PlayStation 5 получит больше игр, чем Xbox

Технологии, 14 января 2020 08:49 440

Еще в 2019 году Microsoft заявила, что не видит будущего с виртуальной реальностью и сконцентрируется на классических играх. Sony же не оставит свой VR-шлем без поддержки и патентует новые технологии в этом направлении. На этом разногласия между компаниями не заканчиваются.

В интервью для MCV глава Xbox Game Studios Мэт Бути заявил, что Xbox Series X не получит эксклюзивов на старте продаж, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget. После начала девятого поколения компания планирует еще год-два выпускать игры персональных компьютеров и Xbox One, чтобы не оставлять без контента пользователей Xbox One.

"Поскольку наш контент появится в следующем году, то через два года все наши игры, включая для ПК, будут доступны на семействе устройств. Мы хотим быть уверенными, что если кто-то инвестирует в Xbox с настоящего момента и до [Series X], он почувствует, что сделал правильный выбор, и что мы поддержим их контентом", - сказал Бути.

В то же время Sony уже запланировала эксклюзивные проекты для PlayStation 5. Об этом рассказал журналист Kotaku Джейсон Шрайер, который тесно общается с разработчиками и регулярно делится "инсайдами". По словам Шрайера, Microsoft продолжит делать игры для как можно большего числа устройств, тогда как Sony будет заманивать игроков эксклюзивами.

Если верить Digital Foundry, то Xbox Series X будет мощнее PlayStation 5, но, видимо, консоль Sony сможет предложить игрокам больше игр на старте поколения. Геймеры ругают новые консоли не столько за уровень графики или производительность, сколько за отсутствие значимых проектов. Видимо, Sony это понимает и решила делать ставку на игры, а не железо, как это делает Microsoft.

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